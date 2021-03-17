Kuzeyde 44, güneyde 475 vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 44, Güney Kıbrıs’ta ise 475 yeni vaka tespit edildi, 1 kişi hayatını kaybetti. Güneyde günlük vaka sayısı 500’e yaklaşırken, Rumlarda panik başladı.

Kuzeyde dün yapılan test sayısının 6 bin 861 olduğu, tespit edilen 44 vakadan 35’inin yerel olduğu ve 14 kişinin taburcu edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; yeni vakalar Lefkoşa Girne ve Mağusa bölgesinden çıktı.

Dünkülerle birlikte ülkede bugüne kadarki test sayısı 639 bin 108’e, vaka sayısı 3 bin 876’ya, iyileşenlerin sayısı 3 bin 490’a tedavisi sürenlerin sayısı da 362’ye yükseldi. Dün saptanan vakalardan 2 kişi hava yolu ile geldi, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak gözetim altında bulunmaktaydı. 35 kişi ise yerel vaka olarak saptandı.

10’u Lefkoşa, 18’i Girne, 7’si Gazimağusa bölgesinden olan pozitif vakaların detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa Merkez-1,Hamitköy-1,Yenikent-1, Yiğitler-1,Göçmenköy-2,Marmara-1, Sulariçi-2, Haspolat-1

Girne Merkez- 11,Çatalköy-1, Dikmen-2, Karşıyaka-1,Zeytinlik-1, Koruçam-1, Lapta-1

Gazimağusa merkez- 3, Mormenekşe-3, Sakarya-1.

Güneyde ürküten artış

Güney Kıbrıs'ta günlük vaka sayısında artış sürüyor.

Son 24 saatte yapılan 47 bin 884 test sonucunda 475 yeni vaka tespit edildi, 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin 73 yaşındaki bir erkek hasta olduğu bildirildi.

Toplam can kaybı 241'e, vaka sayısı ise 40 bin 344’e yükseldi.

Tedavisi süren 221 hastadan 42'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.