Astrazeneca askıya alındı

Covid-19'a karşı Oxford’un geliştirdiği AstraZeneca aşısının uygulanması hem Kuzey Kıbrıs’ta hem de Güney Kıbrıs’ta askıya alındı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Avrupa Birliği’nin (AB) talebi üzerine Astrazeneca aşının uygulamasının durdurulduğunu açıkladı.

Üstel, Meclis’te milletvekillerinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, önceki akşam saat 21.00’de Avrupa Birliği’nden arandıklarını ve aşının durdurulduğunu bildirdi.

Üstel, bu aşıdan bugüne kadar bin 500 kişinin aşılandığını da söyledi.

AB’den sağlanan aşılar arasında yer alan Oxford Üniversitesi üretimi Astrazeneca marka aşılardan

KKTC’ye Güney Kıbrıs vasıtasıyla 18 Şubat’ta ve 5 Mart’ta 2 bin 500’er adet olmak üzere toplam 5 bin aşı gelmişti.

Yarına kadar askıda

Güney Kıbrıs’ta da AstraZeneca aşılarının kullanımını, askıya aldığını duyurdu.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin, AstraZeneca aşılarının yapılmasını askıya aldığını, öte yandan Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) ise bu aşıyı olan kişilerin güvenliği konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığı yönündeki açıklamasına da devam ettiğini yazdı.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı açıklamasında, bahse konu aşının yapılmasının Perşembe gününe kadar durdurulduğunu kaydetti ve bu aşıların yapılması planlanan kişilerin ise aşı merkezlerine gitmemesi çağrısında bulundu.

Rum Sağlık Bakanlığı, aşının kullanımının askıya alınması kararının, Avrupa İlaç Ajansı’na bağlı “Farmakovijilans Risk Değerlendirme Komitesinin” (PRAC) bilirkişi raporunu beklenirken alındığını ifade etti.

Riskleri var

Covid-19'a karşı geliştirilen ilk iki aşıdan olan Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı AB'nin en büyük ülkelerinde, kanda pıhtılaşma yaratıp derin damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi hastalıkların riskini artırıyor olabileceği kuşkusuyla geçici olarak durdurulmuştu.