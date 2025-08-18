Büyük korku yaşadılar

banner564

Lefkoşa’da 23 yaşındaki sürücü dikkatsizlikten, Girne’de 21 yaşındaki ise alkol tesiriyle kaza yaptı.

Lefkoşa’da Abdi İpekçi Caddesi üzerinde önceki gün meydana gelen kazada iki araç sürücüsü yaralan-dı. Yaralılar hastanede müşahede altına alındı.

Polisten kazayla ilgili verilen bilgiye göre; Ömer Ergün (E-23) yönetimindeki SU 837 plakalı salon araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek Nedim Özbek (E-22) yöneti-mindeki MP 002 plakalı salon araca çarptı.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşa-hede altına alındı.

Alkollü sürücü kaza yaptı

Girne’de önceki gün yaşanan kazada Mert Çolakoğlu (E-21), 234 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada yönetimindeki GG 779 plakalı salon araçla seyrederken şerit değiştirerek, Nihat Bay-raktar (E-18) yönetimindeki TZF 998 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Mert Çolakoğlu, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

