Büyük korku yaşadılar

Lefkoşa’da 23 yaşındaki sürücü dikkatsizlikten, Girne’de 21 yaşındaki ise alkol tesiriyle kaza yaptı.

Lefkoşa’da Abdi İpekçi Caddesi üzerinde önceki gün meydana gelen kazada iki araç sürücüsü yaralan-dı. Yaralılar hastanede müşahede altına alındı.

Polisten kazayla ilgili verilen bilgiye göre; Ömer Ergün (E-23) yönetimindeki SU 837 plakalı salon araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek Nedim Özbek (E-22) yöneti-mindeki MP 002 plakalı salon araca çarptı.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşa-hede altına alındı.

Alkollü sürücü kaza yaptı

Girne’de önceki gün yaşanan kazada Mert Çolakoğlu (E-21), 234 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada yönetimindeki GG 779 plakalı salon araçla seyrederken şerit değiştirerek, Nihat Bay-raktar (E-18) yönetimindeki TZF 998 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Mert Çolakoğlu, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.