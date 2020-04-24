Kalacak yer arıyor

Gönyeli’de meydana gelen olayda kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemeyen eşini önce tokatladığı, ardından bıçak çektiği iddia edilen Şeref Doğan dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada darp edilen kadının ölüm korkusu yaşadığı, evden ayrılacağı ve kalması için yetkililerin bir yer ayarlamaya çalıştığını belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, olayın16 Nisan 2020 tarihinde saat 19.30 sıralarında zanlının Gönyeli’deki evinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının kendisi ile ilişkiye girmediği gerekçesi ile eşini vücudunun çeşitli yerlerinde vurarak darp ettiğini belirtti. Polis, zanlının daha sonra mutfağa gidip bıçak alıp yatak odasına geri döndüğünü kaydetti. Zanlının 18 santimlik ekmek bıçağı eşine gösterip, “Polisi ararsan bu bıçakla boğazının damarını keserim" diyerek tehdit ettiğini belirten polis, yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ifadeler aldıklarını söyledi.

8 gün daha tutuklu kalacak

Polis memuru, alınacak başka ifadeler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini, darp edilen kadının ölüm korkusu yaşadığını ve kalması için yetkililerin bir yer ayarlamaya çalıştığını ifade ederek, bu işlemler süresince zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.