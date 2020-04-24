Polis her an tetikte

Onur ULAĞ

Coronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkedeki denetimler sıkı halde devam ediyor. Polis ekipleri, gece gündüz Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararların yerine getirilip getirilmediğini kontrol ediyor. Kısmi ve tam sokağa çıkma yasağını denetleyen ekipler, kuralları ihlal edenleri tek tek tespit ediyor.

Yasakların başladığı 22 Mart tarihinden itibaren kontrollerde yüzlerce kişi kuralları uymadığı gerekçesiyle tutuklanırken, önceki günde 72 kişi gözaltına aldı.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, önceki gün yapılan denetimlerde 52 kişinin kısmi, 20 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurulduğunun tespit edildiği kaydedildi. Polis, 72 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.