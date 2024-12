Üç ayrı gün önerdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, yeni geçiş noktalarının açılması konusunda bir anlaşmaya varılması amacıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşmek üzere tarih önerileri sunduğu belirtildi.

Rum basını Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Şefi Colin Stewart ile görüşmesine yer verdi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Şefi Colin Stewart’ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği görüşme de Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, “Ocak Ayının İkinci On Gününü Önerdi-Hristodulidis Tatar ile Görüşmek İçin Üç Tarih Verdi” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in, iki liderin yeni geçiş noktalarının açılması konusunda bir anlaşmaya varması amacıyla, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmek için verdiği tarihlerin ocak ayının ikinci on günü içerisinde olduğunu yazdı.

Habere göre Stewart, Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada konu hakkındaki yapıcı işbirliklerinin ve çabalarının sürdüğünü belirtti.

Geçiş noktalarına ilişkin çalışmaların sürekli olduğunu belirten Stewart, bunları çok yapıcı olarak nitelendirdi.

Bu konudaki görüşme için henüz tarih belirlenmemesine karşın, en kısa zamanda ilerleme kaydedileceğine yönelik iyimserliğini dile getiren Stewart, liderlerin kısa zaman içinde, geçiş noktalarıyla ilgili anlayış oluşmadan önce, kendi görüşlerini vermek için bir araya gelecekleri konusunda iyimser olduğunu da ifade etti.

Her iki taraftan da olumlu belirtilerin bulunduğundan bahseden Stewart, liderlerin, özlü bir sonuca ulaşmak için iyi bir hazırlığa da vurgu yaptığını kaydetti ve bunun da olumlu bir unsur olduğuna dikkati çekti.



Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024, 10:00