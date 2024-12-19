Onlar başardı

Rum İstatistik Ofisinin verilerine göre Ocak-Kasım 2024 döneminde Güney Kıbrıs’a giden turist sayısı 3 milyon 907 bine ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 3 milyon 722 bin 22 olan turist sayısında yüzde 5’lik bir artış meydana gelirken, Aralık ayı sonunda toplam turist sayısının 4 milyonu aşacağı belirtildi.

Yılın ilk 10 ayında Kıbrıs’ın kuzeyine deniz ve hava yoluyla gelen ‘yolcu sayısı’ ise KKTC vatandaşları hariç bir milyon 800 bin. Adaya gelen yolcuların bir milyon 503 bini Türk vatandaşı. Turizm Bakanlığı’nın istatistiklerine göre yolcu sayısında yüzde 18’lik bir artış olurken bunun yüzde kaçının turist olduğu bilinmiyor.

Rum İstatistik Ofisi’nin açıklamasına göre; geçtiğimiz Kasım ayında güneye giden turist sayısı 179 bin 941 oldu. Kasım 2023’te bu rakam 159 bin 605 olarak belirlendi. Kasım 2024’te en fazla turistin, yüzde 25,9’a denk gelen 46 bin 598 kişiyle Birleşik Krallık’tan olduğunu yazan Rum basını, Birleşik Krallığı, 20 bin 331(yüzde 11,3) ile Polonya; 18 bin 840 (yüzde 10,5) ile Almanya; 16 bin 424 (yüzde 9,1) ile Yunanistan’ın takip ettiğini belirtti.

Habere göre Kasım 2024’teki seyahat amacının yüzde 64,5’i tatil; yüzde 17,2’si arkadaş veya akraba ziyareti; yüzde 18,1’i ise iş için olarak kaydedildi.

12 milyon yolcu

Bu arada Güney Kıbrıs’taki Larnaka ve Baf havalimanlarının 2024 yılında hizmet yolcu sayısının yıl sonuna kadar 12 milyonu aşmasının beklendiği belirtildi.

Hermes Airport Havayolu Geliştirme ve İletişim Müdürü Maria Kurubi’nin açıklamasına göre; Kuribi, hafta sonuna kadar 12 milyon barajının ilk kez geçilmesi bekleniyor.

Hermes Airport’un verilerine göre Kasım ayında Larnaka ve Baf havalimanları üzerinden 715 bin 231 yolcunun geçiş yaptığını yazan Politis gazetesi bu rakamın Kasım 2023 yılına göre yüzde 7 oranında arttığını da ortaya koyduğunu belirtti.

Habere göre Ocak-Kasım 2024 döneminde ise toplam yolcu trafiği, 2023 yılının aynı dönemine oranla yüzde 5 artarak 11.6 milyon olarak kaydedildi.

Yolcu sayısı 2024’ün sonuna kadar 12.2 milyon olarak kaydedilmesi bekleniyor.

