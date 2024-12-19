Halk konuşuyor

Ömer KADİROĞLU

2024 yılının sevindirici ve üzücü olaylarını değerlendiren vatandaşlar, yılın başarılı siyasileri ve güvenilen isimleri de ortaya koydu.

Bugünden başlayarak halkın görüşlerini yayınlıyoruz…

Hüseyin Sezer

“2024 yılında beni üzen olaylar pahalılıktır. Patates ve ilaçların fiyatları özellikle bizi çok üzdü. Diğer yandan sınır kapılarında yaşanan yoğunluklar ve ülkenin sorma gir hanına dönmüş olması bizleri çok üzmüştür. Ülkede mutlu olduğum hiçbir şey yoktur. Hastaneye gideceksin doktor yok. Doktor buluyorsun ilaç yazıyor ilaç bulamıyoruz. Ülkede hızla artan uyuşturucu sorunları bizleri olumsuz etkiledi. Ülkede hiçbir siyasiyi 2024 yılında başarılı göremedim. Bu ülkede en çok güvendiğim ve takdir ettiğim millet için çalışan isimler Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, ülkede büyük yatırımlar yapan Merit Otelleri sahibi Besim Tibuk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’dır.”

Hasan Alioğlu

“2024 yılında bizi üzen pahalılıktır ancak mutlu olduğumuz pek bir olay yaşamadık. 2024 yılında geçim sıkıntısı çok daha fazla arttı. Ben hayvancılık yapıyorum ve her yem almaya gittiğimde farklı bir fiyatla karşılaşıyorum. CTP’nin güttüğü siyaseti destekliyorum. Bu ülkede bir anlaşma olmazsa hiçbir şey çözülmeyecek. Ülkede güvenip takdir ettiğim isimler Kudret Özersay, Tufan Erhürman ve Reşat Akar’dır.”

Cemil Garip

“2024 yılında trafik kazalarının artmış olması ve birçok tanıdığım arkadaşlarımızı da kaybetmenin üzüntüsünü yaşadım. Sevineceğimiz pek bir şey olmadı çünkü 2024 yılında geçim sıkıntısı daha da arttı. 2024 yılında en başarılı gördüğüm siyasi isim Tufan Erhürman’dır. Ayrıca yurt dışında gerek sportif gerekse dans yarışmalarında bizleri temsil eden Elis Sermaye ve Buse Savaşkan en başta sayabileceğim isimlerdir.”

İsmet Özgüren

“2024 yılında beni üzen olaylar günden güne bu ülkenin ekonomik anlamda çöküntüye gitmesidir. Dünyada yaşanan savaşlar son derece üzücü olaylardır. 2024 yılında beni mutlu eden pek bir olay olmadı. Her şey daha kötüye gitti. İyiye giden umut verici halkın yararına olan hiç bir şey gelişmedi. Çok acı vericidir ki halkın umut beslediği siyasetin yerin dibinde oluşu bütün umutları öldürdü. 2024 yılında geçim her gün daha kötüye gitti. Özellikle özel sektörde çalışan asgari ücretli açlıkla sınanıyor. 2024 yılında en başarılı gördüğüm siyasetçi Sami Üzuslu’dur. Olayların üzerine korkusuzca gidiyor. Ülkede en çok güvendiğim yargı ve polistir.”

Halil Uzunkaya

“2024 yılında beni en çok üzen olay ekonomik sıkıntıların ülkede yaşanıyor olmasıdır. Diğer yandan dünyada yaşanan savaşlardır. 2024 yılında geçim biraz daha zorlaştı. Devlet memurları pahalılıktan çok fazla etkilenmiyor ancak asgari ücretlinin geçim sıkıntısı çok daha fazla arttı. 2024 yılında en başarılı bulduğum siyasetçi yoktur çünkü siyaseti çok fazla takip etmiyorum. Ülkede en fazla güvenip takdir ettiğim isimler dürüstçe her konunun üzerine giden ve ülke sorunlarına değinen Reşat Akar ve Hasan Hastürer’dir.”

Yüksel Kararlı

“2024 yılında yaşadığımız sağlık sorunları bizleri üzen olaylardır. Mutlu olduğumuz günler de oldu mutsuz olduğumuz günler de. Geçim şartlarında 2024 yılında daha da zorluklar yaşandı. 2024 yılında başarılı bulduğum hiç bir siyasetçi yoktur hatta bu ülkede kendimden başka kimseye de güvenmiyorum.”

Uğurlu Varışoğlu

“2024 yılında beni üzen olaylar ailemde hayatını kaybedenlerin ve sağlık sorunları yaşayanların olması beni üzen olaylardır. Mutlu olduğumuz anlar da oldu ve bunlardan bir tanesi evlilik yapmış olmam oldu. 2024 yılımda geçim çok daha fazla zorlaştı. 2024 yılında hiçbir siyasiyi başarılı göremedim. O koltuğa kim geçiyorsa hepsi aynı oluyor. Bu ülkede en fazla güvendiğim isimler ise Hamza Ersan Saner, Ünal Üstel ve Dr. Derviş Eroğlu’dur.”