Yargısı ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da çalıştıkları mağazadan para ve eşya çaldıkları ileri sürülen Nazif Koreli ile Yıldız Koreli çifti, soruşturmalarının tamamlanmasının ardından, dün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlıların, müstahdemi oldukları mağazada, sirkat suçlamasıyla mahkeme huzurunda bulunduklarını belirtti ve 286 bin 230 TL, 550 sterlin, 300 euro ve 114 dolar paranın yanı sıra, 998 bin TL değerinde zücaciye ve takı eşyasını sirkat ettiklerini açıkladı.

Olayın polise 2 Aralık’ta bildirildiğini ve zanlıların aynı gün tutuklandığını anımsatan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlıların 50’şer bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2’şer kefilin, 700’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

