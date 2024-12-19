Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde komşusunun 14 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 39 yaşındaki Pakistan uyruklu Neesar Uddin'nin ülkede kaçak yaşam sürdüğü, kayıt dışı çalıştığı belirlendi.

Kız çocuğunun yanağını öptüğü, göğsünü sıktığı öne sürülen zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildi.

Zanlı mahkemede suçsuz olduğunu iddia ederken, olay günü kız çoğunun annesine yalan söylemesi üzerine 3-4 kişi tarafından darp edildiğini söyledi.

Mahkemede olgular yeniden aktarıldı

Mahkemede zanlıyla ilgili iddiaları aktaran polis, Lefkoşa'da bir apartmanın önündeki toprak alanda komşusu olan 14 yaşındaki kızın her iki yanağını birkaç kez öpüp, göğüslerini sıktığını söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını, 15 Aralık tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis memuru, bu süre içerisinde olay yerinin ziyaret edildiğini, apartman sakinlerinden ifade alındığını kaydetti. Polis, bazı tanıkların zanlıyı kız çocuğunun yanında gördüğünü ancak taciz anına şahit olmadığını söylediğini aktardı. Polis memuru, ayrıca zanlının cep telefonunun Data İnceleme Şubesine gönderildiğini açıkladı. Zanlının 1 Ağustos 2024 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünü de kaydeden polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Suçsuz olduğunu savundu

Mahkemede söz alan zanlı ise suçsuz olduğunu iddia ederek, “Ben bir şey yapmadım. Yapsam bağırılırdı, orada insanlar vardı duyardı. Sigara içtiği için kızdım, babana söyleyeceğim dedim. O da gidip annesine yalan konuştu, ben oradaki bir garajı boyuyordum, bir den 3-4 kişi bana saldırdı” dedi.

Zanlının iddiasına karşın polis, kız çocuğunun anne ile babasının sigara içtiğinden haberi olduğunu söylediğini açıkladı.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

