Bir can kaybı daha

Kuzey Kıbrıs’ta dün toplam 11 bin 379 Covid-19 testi yapıldı, 78'i yerel 100 pozitif vakaya rastlandı, 131 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

Tespit edilen vakalardan 3 kişi yurt dışından deniz yolu, 5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 78 kişi ise yerel vakadır. Tedavisi biten 131 kişi taburcu edilmiştir.

Güney Kıbrıs’ta dün yapılan 23 bin 254 test sonucunda 277 yeni vaka saptandı, 52 yaşındaki bir erkek hasta hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 102 bin 223’e, toplam ölüm sayısı 422’ye yükseldi. 86 hastanın durumu kritik.