Rumların moralini bozdu

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan haftalık Kathimerini gazetesi “Berlin Türkiye’ye Yaptırımlara Son Noktayı Koydu, Angela Merkel AB Tarafından ‘Eylem Kararı’ İfadesi Kullanılmasını Engelledi” başlıklı haberinde Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Avrupa tarafından Türkiye’ye yaptırım uygulanması yönündeki bütün senaryolara son noktayı koyduğunu yazdı.

Edindiği bilgilere dayanarak Merkel’in AB Dışişleri bakanlarının yaptırım uygulamak için karar almasına kapıyı “hava geçirmeyecek şekilde kapattığını” yazan gazete, “Almanya, benzeri görülmemiş şekilde kendini aşarak AB’ye, yaptırımları görüşebilir veya inceleyebilir fakat karar alamaz dayatmasında bulundu” ifadesine yer verdi, özetle şunları ekledi:

“Berlin’in takındığı tavır, AB’den ya Maraş’taki Türk ilanlarının geri alınmasını veya derhal yaptırım uygulanmasını alabileceğine kesin gözüyle bakan Lefkoşa’nın ihtiraslarına ‘siyasi tıraş’ göndermesinde bulundu. Dışişleri Bakanı’nın (Hristodulidis) ‘benzersiz aktivasyon ve yoğunlukta’ diye nitelendirilen bütün çabalarına rağmen Kıbrıs’ın AB’deki ortakları, Almanya’nın ‘nezareti’ altında, bir açıklamayla yetindi.”

Güney Kıbrıs-Almanya uçurumu

Güney Kıbrıs ile Almanya’nın Maraş’la ilgili AB’nin açıklaması konusundaki diplomatik çatışmasının Avrupa Dış Eylem Servisi’ni, 26 Temmuz gecesi prosedürü ertelemeye yönlendirdiğini yazan gazete edindiği bilgilere dayanarak “iki tarafın tezleri arasında, kapalı Maraş’la ilgili Türk niyetlerine karşı Avrupa açıklaması yayımlanmasına olanak olmadığına hükmedilecek kadar uçurum vardı” ifadesini de kullandı.

Fileleftheros ise “Erdoğan’ın İki Şartı… Peşinen Tanıma ve Çıkmaz Olması Halinde Kıbrıslı Türklerin Statüsünün Güvenceye Alınması” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Ankara’nın siyasi ve diplomatik düzeyde KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası temsiliyetinin tanınmasını ve Kıbrıs prosedürünün başarısız olması halinde Kıbrıslı Türklerin statüsünün güvence altına alınmasını şart koştuğuna işaret etti.

Haberi iç sayfasında “İki Devlet Konusunda Açık Hesaplar… İngiltere Bu Sefer Başarısız Oldu Ama Müttefikler Arayarak Geri Gelecek” başlığı altında detaylandıran gazete, gerek Londra’nın gerek BM Genel Sekreterliği’nin Rum Yönetiminin federasyon ve Türk tarafının iki devlet tezleri arasında bir uzlaşı kesiti bulunmasına sıcak baktığını, altın kesitin ise Ankara’nın da istediği konfederasyondan başka bir şey olmadığını yazdı.