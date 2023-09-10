Konser alanı doldu taştı

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, önceki gece sahne alan Manga, birbirinden güzel parçaları ile dinleyenlere adeta bir müzik şöleni yaşattı. Manga konseri, yaklaşık 4 bin 500 kişinin katılımı ile unutulmaz bir geceye imza attı. Saat 21.00’de sahneye çıkan Manga birbirinden güzel parçaları ile dinleyenlere adeta bir müzik şöleni yaşattı. Yoğun ilgi yaşanan konserde, oturma alanlarının dolması ile seyirciler, merdiven ve balkonları dahi doldurdu. Yaklaşık 2 saat süren konser, performansın yanı sıra görsel sunumlar ile de ayrı bir atmosfer oluşturdu.

Girne Arkın Group Fest 23 kapsamında Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası 13 Eylül Çarşamba akşamı Girne Amfitiyatro'da sahne alıyor.

Moğolların kurucu üyesi ve Cem Karaca'nin "sahne yoldaşı" olan Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası konseri saat 21.00'de.

Festivalde neler var?

Festivalde dün gece Amfitiyatro’da saat 19:00'da KKTC Jimnastik Federasyonu’nun sahnelediği ‘2. Jimnastik Şöleni’ ücretsiz olarak halk ile buluştu.

Ayrıca bugün saat 17.00 - 23.00 arası 'Kahve Kitap Günleri' etkinliği, Ramadan Cemil Meydanı'nda gerçekleşiyor.

Ramadan Cemil Meydanı’nda saat 20.30’da R’ock’n Roll Express’ sahne alıyor.