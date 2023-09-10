Sami’nin durumu ağır

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda dün sabah meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, 26 yaşındaki Sami Genç’in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 03.30 sıralarında, Sami Genç ,yönetimindeki PK 270 plakalı salon araçla Güzelyurt’a doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, gidişine göre sola meyilli virajı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda çıktı ve taş örgü duvara çarparak kontrolsüzce yol içerisine savrulup durdu.

Kazanın hemen ardından saat 03.40 sıralarında aynı güzergah üzerinde, Yaşar İzge (E-71) yönetimindeki JS 285 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada daha önceden meydana gelen trafik kazası sonrası yolun sol şeridi içerisinde hasarlı olarak durmakta olan PK 270 plakalı araca çarptı.

Her iki kaza sonrası yaralanan araç sürücüleri ile JS 285 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zehra İzge (K-65), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Sami Genç yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde gözetim altına alınırken, kazada hafif yaralanan Yaşar İzge ve Zehra İzge’nin tedavilerine Acil Serviste devam edildiği belirtildi.

Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Öte yandan, saat 00.30 sıralarında, Lefkoşa’da Rauf Denktaş Caddesi üzerinde, Serkan Servet (E-31), 305 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PU 905 salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sol kısmında bulunan bir evin önünde park halindeki UM 710 plakalı salon araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Serkan Servet tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

