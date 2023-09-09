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Yine felaket

Güzelyurt- Lefkoşa anayolunda meydana gelen kazada 18 yaşındaki Fatih Can hayatını kaybetti

Yine felaket
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Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Fatih Can hayatını kaybetti.
Polisin açıklamasına göre, Can, saat 22.00 sıralarında yönetimindeki GY 594 plakalı van araçla dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada Güzelyurt'tan Lefkoşa'ya doğru seyreden Mustafa Tuş (E-53) yönetimindeki JL 545 plakalı aracın önünü tıkadı.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GY 594 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Osman Ceritli (E-22) ve Nuh Ali Ceritli (E-26) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Kazada ağır yaralanan Fatih Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri halen sürüyor.  

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