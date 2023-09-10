‘Verilen sözler tutuluyor’

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, hükümet olarak verdikleri tüm sözleri tuttuklarını söyledi. Üstel, “Muhalefetin cesaret edemediği tüm projelere imza attık ve atmaya da devam edeceğiz” dedi.

Üstel Alsancak, Lapta ve Karşıyaka’da halkla buluştu. Başbakan Ünal Üstel'e ziyaretleri sırasında bazı bakanlar, milletvekilleri ve örgüt başkanları da eşlik etti.

Bölge halkı söz alarak yaptığı konuşmalarda Başbakan Ünal Üstel'e özellikle bölgeye verdiği önemden ve yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür etti.

“Hükümetimiz göreve geldiği günden beri ne söz verdiyse, hükümet programına ne koyduysa bir bir yerine getirdi ve getirmeye de devam edecek” diyen Başbakan Üstel, “Tozlu raflarda yıllardır bekletilen yasaları hayata geçirdik, tamamlanması gereken projeleri bitirdik ve muhalefetin yapmaya cesaret edemediği reformlarla ilgili yasal çalışmaları başlattık. Bir kısmını ivedi şekilde tamamlayarak meclise gönderdik. Kalanlar ile ilgili de çalışmalarımız devam etmektedir. Hükümet olarak tüm bunları yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“2013 yılından ‘Asrın Projesi’ olan Türkiye Cumhuriyeti’nden Anadolu suyunun KKTC ile buluşması projesi yine bizim hükümetimiz döneminde 2016 yılında gerçekleşti. Yeni Ercan Havalimanı 2013 yılından beridir açılmayı bekliyordu, 20 Temmuz’da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve hükümetimizin ortaya koyduğu iradeyle hizmete açıldı.

Şimdi enerji problemini de çözmeyi hedefliyoruz. Yine 2013 yılından beridir bekleyen ‘Asrın İkinci Büyük Projesi’ olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden Kablo ile Enterkonnekte Elektrik Projesi rafa kalkmıştı. Biz hükümet olarak göreve geldik, asrın ikinci büyük projesine hayat verdik, protokol imzaladık ve fizibilite çalışmalarını başlattık. Çalışmalar ile alakalı öngörülen süreden önce enterkonnekte sisteme geçmiş olacağız ve enerjide sorunlar bitmiş olacak. Bundan böyle Rum’a muhtaç olmayacağız.”

Gençlere el uzattık

İlk Evim Kredisi projesiyle de ilgili de konuşan Üstel, “Yüzde 70 oranında gencimize kredi verdik. Geriye kalan yüzde 30 gencimize de aynı imkanı sağlayacağız. Ayrıca her ilçeye sosyal konut yapılması için de çalışmalar devam ediyor, yasal çalışmalar tamamlandıktan sonra bunu da ilan edeceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2023, 02:34