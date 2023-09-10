Üretici şaşkın 

İngilizler’in ‘kara altın’ olarak tabir ettiği, harnubun fiyatı henüz belirlenmezken, festivali başladı. Üretici isyan noktasına gelirken, dün başlayan 16. Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivalinde konuşan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, konuya değindi. Geçen yıl festivali daha umut dolu düzenlediklerini ancak bu yıl harnupta fiyatının açıklanmamasının umutlarını kırdığını ifade eden Orçan, sorunun çözüleceğine inandığını söyledi. Harnup ürününün son dönemlerde değer kazandığını, üreticinin yeni fidanlar dikerek bu ürüne sahip çıktığını belirten Orçan, harnup fiyatının hak ettiği değerde olmaması takdirde ilgili bakanlık tarafından üreticilerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, harnupla ilgili olarak kimseyi mağdur etmeyecek bir fiyatı belirlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Ataoğlu, “Belki bugün bir fiyat veremeyiz ama harnup üreticilerinin gönlünün rahat ve ferah olmalı. En azından geçen yıl alınan fiyattan kimsenin mağdur olmayacağı, belki daha da üzerinde olabileceği yapılacak olan çalışma pazartesi günü Türkiye Cumhuriyetinin yapacağı bir açıklama sonrasında bizim de kendi içimizde yapacağımız görüşmeler sonrasında herkesin anlayışla karşılayabileceği bir fiyat açıklanacak” dedi.

3 gün sürecek

Bu arada Tatlısu Belediyesinin düzenlediği festival 3 gün sürecek. Festival kapsamında çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yanı sıra eğlenceli aktiviteler ile konserler yer alacak.

Festivalde kukla, ilizyon, interaktif şov, ateş gösterisi ve canlı heykel şovlarının yer alacak.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2023, 02:29