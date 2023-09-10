AB nezdinde girişim

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının ülkesindeki etkinliklerde dalgalanması gerektiği ve dalgalanacağı açıklaması Güney Kıbrıs’ta tepkiyle karşılandı. Rum yönetimi Azerbaycan tarafından tanınmadığı için “girişimlerini” AB ve Türk Devletleri Teşkilâtı (TDT) üyesi ülkeler üzerinden gerçekleştirdi.

Alithia’nın haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis İlham Aliyev’in KKTC bayrağıyla ilgili açıklaması konusunda AB ve TDT üyesi ülkeler nezdinde “sert girişimlerde” bulunduklarını, çünkü Azerbaycan ile aralarında diplomatik ilişki bulunmadığını söyledi. Hristodulidis “AB sadece bu vakada değil, aynı ülkenin önceki benzer davranışlarında da sert girişimlerde bulundu” ifadesini kullandı.

Rum Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in açıklamalarını, “BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’la ilgili 541 (1983) ve 550 (1984) sayılı kararlarına saygısızlık” olarak nitelediği yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Theodoros Gotsis ise Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada “Dışişleri Bakanlığımız tepki gösterdi ve bu davranışı kınamak, yoğun hoşnutsuzluğumuzu Azeri hükümetine iletmek ve gelecekteki benzer eylemleri önlemek için, gerek AB gerek Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde çeşitli düzeylerde bir dizi girişimde bulunuyor” dedi.

Gotsis Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un 7-8 Eylül’de gerçekleştirilen TDT 2’nci Afet ve Olağanüstü Hal Yönetimi’nde yetkili bakanları toplantısına katılmasını da “kınadığını” sözlerine ekledi.