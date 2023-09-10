Mülteciler için yeni önlemler

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yaptığı söyleşinin birinci bölümünde mülteci konusuna yer verdi.

Hristodulidis, mülteci konusuyla başa çıkılması için gündemde olan plandan bahsederek, Güney Kıbrıs'ın tüm çabalarının şemsiyesinin, ülkenin cazip bir destinasyon olarak addedilmesinin engellenmesi olduğunu söyledi.

Hristodulidis bir yandan özellikle insan tacirleriyle ilgili cezaların ağırlaştırılmasının ayrıca siyasi sığınma başvurularının derhal incelenmesi konularının da gündemde olduğunu ifade etti.

Anlaşılacağı gibi siyasi sığınma başvurularının hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Hristodulidis, ayrıca daha fazla geri dönüşün de yapılmasının gerektiğini söyledi.

Hristodulidis, bir ilerlemenin bulunduğunu, hatta daha da olacağını belirterek, bütünsel yaklaşımları çerçevesinde ödenek politikasından da bahsettiklerini, değişmesi gereken bazı olguların bulunduğunu ifade etti.

Hristoduidis, örneğin Avrupalı bir vatandaşın Kıbrıs'a taşınması ya da bir Kıbrıslının İngiltere'den veya Avustralya'dan Kıbrıs'a taşınması durumunda, ödenek alabilmesi için 5 yıl daimi ikamete gerek olduğunu anımsatırken bunun uluslararası koruma statüsündeki kişiler için geçerli olmadığını belirtti.

Hristodulidis sözlerinin devamında bu kişilerin uluslararası koruma aldıkları ilk günden itibaren ödenek başvurusu yapma hakkına sahip olduklarını ifade etti.

İnsan tacirleriyle ilgili olarak Hristodulidis, insanların acılarından faydalanmaya çalışanların, Güney Kıbrıs'ta bulunan insan tacirlerinin, uluslararası koruma statüsünden yoksun bırakılması konusunda da tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

Irkçılık ve bunun "partiler tarafından araç haline getirilmesiyle" ilgili soru üzerine "Kıbrıslılar" olarak, en azından büyük bir çoğunluğunun ırkçı olduğunu düşünmediğini söyleyen Hristodulidis, toplum tarafından mültecilere yönelik gerçek ilgi ve dayanışmayı gösteren birçok davranışın gözlemlendiğini belirterek bazı kişilerin seçimlerde daha fazla oy almak için mülteci konusunu bir veya başka yöne çekmek için mülteci konusunu araç haline getirdiğini ifade etti.

Gelişler yarı yarıya azaldı

Hristodulidis, Güney Kıbrıs'a yönelik gelişleri yüzde 50 oranında azalttıklarını, geri dönüşleri yüzde 55 artırarak bu ofislerini güçlendirdiklerini, ilk kez gelen mülteciden daha fazlasının geri dönüşünün sağlandığını, geçmişte bin olan aylık başvuru inceleme sayısını ise bin 800'e çıkardıklarını ifade etti.

Baf'a bağlı Hloraka ve Limasol'da yaşanan olaylarla ilgili soru üzerine Hristodulidis, kendisine yönelik bilgilendirme kapsamında, Hloraka'da başlayan şiddetin, mülteci sorunuyla başa çıkılması kararlılıklarının göstergesi olan hükümet kararnamesiyle ilgili olmayan bir olay neticesinde başladığını söyledi.

Bir sorunun bulunduğunu söyleyen Hristodulidis, bunun göğüslenmesine yönelik planlamanın da var olduğunu dile getirdi.