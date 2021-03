Umut turizm

Güney Kıbrıs, turizmi canlandırmak ve uçuşları yeniden başlatmak için yeni bir faaliyet planı hazırladı. Havaalanlarının ek güvenlik tedbirleriyle açılması ve uçuşların tedricen başlaması için hazırlanan plan dün itibariyle uygulamaya kondu.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı basın açıklamasına göre; Epidemiyolojik Gözetim Birimi, Covıd-19’la ilgili çeşitli ülkelerin epidemiyolojik risklerini yeniden değerlendirdi.

1 Mart’tan itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İsviçre dâhil Avrupa Ekonomik alanı ülkelerin (İzlanda, Lichtenstein ve Norveç) Avrupa Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) ülkeleri yeşil, turuncu veya kırmız alanlar olarak kategorize etti.

Listeler sık sık güncellenecek

Üçüncü ülkelerin değerlendirilmesi (Birleşik Krallık, Rusya, Ukrayna, İsrail, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Belarus) ayrıca Avrupa Konseyi üçüncü ülkeler Tavsiye listesi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıp uygulanacak, yeşil, turuncu, kırmızı ve gri olarak sınıflandırılacak.

Kategorileşme pandemi değerlendirildikçe ve epidemiyolojik veriler değiştikçe her an değişebilecek. Bu amaçla yeni veriler ve ülkeler listesi sık sık güncellenecek.

Şu an düşük riskte olan ülkeler, İzlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur ve Suudi Arabistan.

1 Mart’tan 31 Mart 2021’e kadar yeşil kategoride sınıflandırılmış yukarıdaki herhangi bir ülkeden gelecek olan kişiler, PCR laboratuvar testine tabi tutulacaklar, testin maliyeti Güney Kıbrıs tarafından karşılanacak. 1 Nisan’dan itibaren yürürlükteki sınırlamadan başka sınırlama olmayacak.

Turuncu ve yeşil kategoriler

Bu kategoride Danimarka, Finlandiya, Norveç, Çin (Hong Kong ve Makao dâhil), Güney Kore ve Tayland yer alıyor.

Bu kategoride, şimdi de olduğu gibi seyahatten 72 saat öncesine kadar bir negatif PCR testi belgelenmesi gerekiyor.

Kırmızı kategori

Kırmızı kategoride, Avusturya dâhil, Belçika, Bulgaristan, Fransa, İrlanda, Hırvatistan, Lüksemburg, Romanya, İspanya, İtalya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, İsveç, Almanya, Yunanistan, Andorra, Monako, Vatikan, San Marino, İsviçre ve Lihtenştayn oluyor. Bu kategoride, seyahatten 72 saat öncesine kadar bir PCR testi ve Kıbrıs’a vardıktan sonra bir başka PCR testi olmak üzere çiftle laboratuvar testi isteniyor.

Kıbrıs vatandaşları ve adada yasal olarak yaşayanlar laboratuvar testini Kıbrıs’a geldikten sonra yaptırmayı tercih edebilecekler. Bu durumda, bu kişiler, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili talimatı gereği zorunlu izole olmak durumunda kalacaklar.

Gri ülkeler (Özel İzin)

Birleşik Krallık, İsrail, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Ürdün, Lübnan, Mısır, Belarus, Ruanda bu kategoriye giriyor. Bu özel kategoride, (Kıbrıs vatandaşları, güneyde yasal olarak yaşayan kişiler ve Avrupa vatandaşları haricinde) ülkeye giriş için özel bir giriş izni istenecek. Bu kategori içerisinde ülkeye gelecek olan kişilerin, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili talimatına uygun olarak kendilerini izole etme seçenekleri olacak. Bakanlar Kurulu’nun kararıyla 31 Mart 2021’e kadar Birleşik Krallık’tan ülkeye gelecek olanların 7 gün karantina kalmalarıyla ilgili uygulamada olan önkoşulların geçerli olduğu da hatırlatıldı.

Tüm yolcuların hangi ülkeden geldiklerine bakılmaksızın, uçuşlarından 24 saat önce CyprusFlightPass‘a (Kıbrıs Uçuş Belgesi) başvurmaları gerektiği de vurgulandı.