Bir haftalık bilanço

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen 30 trafik kazasında, bir kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Aynı süre içerisinde suç işlediği tespit edilen 175 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; bu sürede yaşanan trafik kazası sebeplerinin başında süratli araç kullanmak geliyor. Kazaların 9’u süratli araç kullanmaktan, 7’si kavşakta durmamaktan, 5’i dikkatsiz sürüşten, 5’i yakın takipten, 4’ü ise diğer etkenlerden kaynaklandı.

Kazalardan 14’ü Lefkoşa, 7’si Gazimağusa, 6’sı Girne, 1’i Güzelyurt ve 2’si İskele’de meydana gelirken, kazalardaki toplam hasar miktarı 576 bin 300 TL olarak açıklandı.

Öte yandan, son bir haftada polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 1517 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 175 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği açıklandı.

Polis, suçların dağılımını şu şekilde açıkladı:

“Sürat (75) ,tehlikeli sürüş (7), dikkatsiz sürüş (14), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (8), s/ehliyetsiz araç kullanmak (3), alkollü araç kullanmak (8), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (14), trafik levha ve işaretlerine uymamak ( 8 ), trafik ışıklarına uymamak (1), muayenesiz araç kullanmak (2), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (7), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (2), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (1) ve 25 diğer trafik suçları.”