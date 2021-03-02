Beklemek kolay olacak

Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun ve daha rahat bir ortamda beklemelerini sağlamak amacıyla Lefkoşa Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’ne 2 adet bekleme çadırı kurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre; çadırlar vatandaşların bekleme esnasında yığılmaların yaşanmaması ve bekleme esnasında daha rahat olmaları açısından, sosyal mesafe gözetilerek kuruldu.

Lefkoşa Acil Durum (Pandemi) Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, gerekmesi halinde 3’üncü çadırın da kurulabileceğini belirtti.

Uçaner ayrıca Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'na katkılarından dolayı teşekkür etti.