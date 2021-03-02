İleride yargılanacak

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde şüpheli görülerek, üzerinde yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Özgür Yılmaz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın sürdüğü, zanlıya uyuşturucu veren şahsın arandığı ancak poliste tutuklu kalmasını gerektirecek bir husus bulunmadığı belirtildi.

Zanlının teminata bağlanmasını talep eden polis, iddiaları yeniden aktardı.

Soruşturmayı yapan polis, 23 Şubat tarihinde saat 18.15 sıralarında Hamitköy'de şüpheli vaziyette tespit edilen Özgür Yılmaz’ın üzerinde yapılan aramada cebinde 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Soruşturma kapsamında sorgulanan zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıklayan polis, uyuşturucu maddeyi Haspolat’ta aranmakta olan bir şahıstan

3 gram olarak aldığı itirafında bulunduğunu aktardı.

Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Yurt dışına çıkamayacak

Teminat talebini değerlendiren mahkeme zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Mahkemenin öngördüğü 3 bin TL nakit teminat ve 2 kefilin 50’şer bin TL tutarında kefalet senedi imzalanması şartlarını yerine getiren zanlı yargılanıncaya kadar serbest kaldı. Ayrıca zanlının davaları bitinceye kadar yurt dışına da çıkışı yasaklandı.