İkinci yılda değiştirildi

Ali Pilli’nin eşi Emine Pilli, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü görevinden alındı

İkinci yılda değiştirildi
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Kısa bir süre önce Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Ali Pilli’nin eşi Emine Pilli de görevinden alındı. Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü görevini yürüten Emine Pilli’nin görevden alındığına dair bildiri Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi yazıda Emine Pilli’nin 
2 Mart 2021 tarihi itibariyle görevden alındığı, yerine Nazım Ced’in atandığı duyuruldu.
Öte yandan Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Emirali Çobanoğlu da görevden alındı. Çobanoğlu’nun görevini Elif Pekri yürütecek.
Görevden alınan Emine Pilli, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü makamına 25 Kasım 2019 tarihinde atanmıştı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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