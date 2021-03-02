KKTC’de 41 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 6 bin 133 test sonucu 41 pozitif, Güney Kıbrıs’ta ise 38 bin 001 test sonucunda 302 Covid-19 vakası tespit edildi.

KKTC’de son 24 saatte tespit edilen 41 vakadan 38'inin yerel, 27’sinin Haspolat bölgesinde bir yurtta kalan öğrenciler olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında,1 kişinin hava yolu ile geldiği, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 38 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakaların 36’sının Lefkoşa, 3’ünün Girne, 1’inin Gazimağusa bölgesinden olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Gönyeli – 2, Cihangir- 2, Değirmenlik-1, Haspolat 27, Sulariçi-2, K. Kaymaklı-2

Girne: Girne Merkez -1, Ağırdağ-1, Çatalköy-1

Gazimağusa: Maraş -1

Haspolat'taki 27 vaka öğrenci yurdundan

Açıklamada, Lefkoşa Haspolat Bölgesi'nde çıkan 27 vakanın tamamının bir öğrenci yurdunda tespit edildiği, pozitif çıkan vakaların son 3 aydır KKTC'de ikamet eden öğrencilerden oluştuğu ve Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığı, tamamının izole edildiği belirtildi.

Karantina süreci boyunca takiplerinin devam edeceği de kaydedildi.

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs'ta günlük vaka sayısı yeniden 300'ün üzerine çıktı.

Son 24 saatte gerçekleştirilen 38 bin 001 test sonucunda 302 Covid-19 vakası tespit edilirken, dün can kaybı yaşanmadı.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 35 bin 9'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 231 olarak kaldı.

Güney Kıbrıs'ta şu an 76 kişinin Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü ve bunların 24'ünün durumunun ciddi olduğu da kaydedildi.