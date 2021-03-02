Ömer KADİROĞLU

Yeni kademeli açılım kapsamında 2 gün sonra iş başı yapmaya hazırlanan berber ve kuaförler dün ücretsiz test merkezlerine akın etti.

Hem işverenler hem de çalışanlar dün sabah test yaptırmak için Esnaf ve Zanaatkârlar Odasına bağlı okulda sıraya girdi.

Bir aylık kapalılığın ardından yeniden iş başı yapacak olan berber ve kuaförler mutlu olduklarını söyledi ancak ciddi anlamda ekonomik kayba uğradıklarını vurguladı.

Diyalog’a konuşan, berber ve kuaförler kapalılık süreçlerinin maddi zarara yol açtığını ifade ederek, “Umarız bir daha dükkânlarımıza kilit vurmayız, bu son olsun” dedi.

Ne dediler…?

Birgül Ünal

“İşlerimize bir aydan sonra geri dönecek olmamız sevindirici bir durumdur. Kapalı olduğumuz, çalışmadığımız, kazancımız olmadığı ve destek görmediğimiz için yapmamız gereken bütün ödemeler aksadı. Vergiler, kiralar, toptancılar hepsi ödenmeyi bekliyor. İşlerimize dönüp çalışacağımız için heyecanlıyız. Sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. PCR şartı ile dükkânlarımızı açabileceğimiz istendi ve bence sağlık için önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum.”

Şehmuz Akbaş

“Dükkânlarımızı uzun bir sürenin ardından tekrar açmak mutluluk vericidir. Ben bu kapalılık uygulamasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Kapalılık nedeniyle hem ülke hem de halkın ekonomisi bitti. Bu virüs her yerden bulaşabildiği için esnafı kapatmayı anlamsız buluyorum. Dükkânlarımızı açabilmek için PCR testi şartı konulması kesinlikle gereklidir. Çünkü hem kendi hem de toplum sağlığı önemli.”

Sabri Fergar

“Evde kalmaktan sıkılmıştık ve 5 Mart Perşembe günü nihayet işlerimize geri döneceğiz. Maddi yönden de kapalılık sürecinde sıkıntılar yaşadık. Bir an önce iş yerlerimizi açıp çalışmak istiyoruz. Dükkânlarımız açabilmemiz için PCR testleri istendi ve bu uygulama bence bizim açımızdan önemli ve gereklidir.”

Hürşehit Güleçler

“Uzun bir kapalılık sürecinin ardından işlerimize dönecek olmamız nedeniyle mutluyuz ancak işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz. Kapalılık sürecinde ödemeler ve kiralar aksadı. Hızlı bir şekilde onları toparlamaya çalışacağız. Dükkânlarımızı açabilmemiz için bizlere PCR şartı konuldu. Bunun hem bizim hem de müşterilerimizin sağlığı için gerekli olduğunu düşünüyorum. Mutluyuz.”

Ahmet Yıldız

“Perşembe günü işlerimize geri döneceğiz diye çok mutluyuz. Kapalılık nedeniyle maddi sıkıntılı bir süreç geçirdik. Umarım tekrar bir kapanma olmaz da bizler de işlerimizin başında oluruz. Evimiz kira ve çocuğum da var. İşlerimize dönebilmemiz için PCR testi şartı konulması sağlık açısından önemli olduğundan doğru bir karar olarak değerlendiriyorum.”

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 11:13