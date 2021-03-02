Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki gün sokağa çıkma yasağını da ihlal ederek, Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Gülizar Özteknik Eczanesi’nin camını taşla kırıp, içeriden ilaç ile 260 TL para çalan Turgut Kömürcan dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayın önceki gün saat 11. 15 sıralarında olduğu hatırlatılarak, olgular aktarıldı.

Zanlının eczaneden çaldığı ilaçların cinsel gücü artıcı Viagra ve yine cinsel sorunları gidermek için kullanılan Lifta haplardan olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının eczanenin camını bordür taşıyla kırdığını, içeriye girip, kasadan 260 TL para, raflarından ise 55 TL değerinde Viagra ve 40 TL değerinde Lifta marka ilaçları aldığını söyledi.

Polis, zanlının eczaneden ayrılmadan ihbar üzerine kısa sürede yakalandığını, çaldıklarının üzerinde bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının kapı camını kırdığı esnada sağ elinin üçüncü parmağını kestiğini, bu nedenle Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde gerekli tedavisi yapıldıktan sonra Lefkoşa Merkez karakolu hücrelerine yerleştirildiğini aktardı.

Polis, zanlının hırsızlık suçlarından sabıkası olduğunu, ayrıca 2020 yılından kalma askıda davası bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının işlemiş olduğu suçun ciddiyetini, sabıkası ve askıda davası olmasını dikkate alan mahkeme tutuklu yargı kararı verdi. Zanlı bir ayı geçmeyecek bir şekilde cezaevine gönderildi.