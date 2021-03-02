10 gramı 2 bin lira

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda polisten kaçan ancak eve gittiğinde Narkotik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan Barış Hüseyin Polattemiz hakkındaki soruşturma sürüyor. İfadesinde Güney Kıbrıs’tan 2 bin lira karşılığında 10 gram hintkeneviri ithal ettirdiğini itiraf eden zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında zanlıya güneyden uyuşturucu getiren şahsın arandığı belirtilirken, Polattemiz’in araştırmaların geri kalan kısmına etki edemeyeceği belirtilerek, teminat talep edildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, operasyonun 23 Şubat 2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Hamitköy’de gerçekleştirildiğini anımsattı.

Polis, operasyon esnasında zanlının aracının durdurulmak istendiğini ancak dur ihtarına uymayıp kaçtığını açıkladı. Polis, zanlıyı bulmak için ikametgahına gittiklerini, babasının huzurunda evde arama yaptıklarını ancak yasa dışı herhangi bir şey bulmadıklarını açıkladı.

Arama yaptıkları esnada zanlının eve geldiğini kaydeden polis, hemen gözaltına aldıklarını ifade etti.

İki kişi kefil oldu

Polis, zanlının korktuğu için kaçtığını söylediğini, ayrıca uyuşturucu maddeyi sakladığı yeri gösterdiğini belirtti.

Polis, zanlının sakladığı 6 gram hintkenevirini emare aldıklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde 15 Şubat 2021 tarihinde Güney Kıbrıs’tan 2 bin liraya 10 gram hintkeneviri ithal ettiğini söylediğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 7 bin lira nakit teminat yatırması, iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.