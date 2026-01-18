Yaralılar var

Güney Kıbrıs’ın Larnaka bölgesinde polis karakoluna 100 metre uzaklıkta silahlı saldırı gerçekleşti.

Saldırının Kıbrıslı Rum ve yabancılardan oluşan iki gurup arasında yaşanan arbede sonrası gerçekleşti-ği, olayda yaralananlar olduğu belirtildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre; olay dün saat 15.30 civarında Grigoris Afxentiou Bulvarı’nda meydana geldi. Larnaka Polis Merkezi’ne sadece 100 metre mesafedeki işlek bulvarda silah sesleri duyulması üzerine polis teyakkuz durumuna geçti. İki grup arasında çıkan kavgada silahların patladığı belirtilirken, bir tarafın Kıbrıslı Rum, diğer tarafın güneyde yaşayan yabancılardan oluştuğu bildirildi.

Olayda bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, en az 3 yaralı hakkında daha bilgiye sahip oldu-ğunu ve onları bulmaya çalıştığını açıkladı. Rum basınına konuşan görgü tanıkları, yaklaşık 15 kişilik bir grubun olaya karıştığını, bir süre sonra silah sesleri duyulduğunu belirtti. Olaya karıştığı belirtilen bir araca ve çeşitli delillere el konuldu. Kavgaya karışanların kimlikleri tespit edildikten sonra tutuklama emri çıkarılacak.