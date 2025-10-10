Duyarlılık örneği

Kuzey Kıbrıs'ın önde gelen bebek, çocuk ve konsept mağazası Lui Berry, sosyal sorumluluk alanındaki duyarlılığıyla bir kez daha gönülleri fethetti.

Lui Berry, ihtiyaç sahibi 140 çocuk için özel olarak hazırlanan kıyafet setleri Zeytin Ağacı Yardımlaşma ve Eğitim Derneği (ZAYDER)'ne bağışladı.

Toplamda 42 bin TL değerindeki yardımda, her bir çocuk için ayrı ayrı 300 TL tutarında giyim ürünleri özenle seçildi ve hazırlandı. Tüm ürünlerin maliyeti, Lui Berry tarafından hiçbir destek alınmadan, tamamen kendi kaynaklarıyla karşılandı.



Mağaza Sorumlusu Eftalya Havare açıklamasında Bu anlamlı projeye elçilik eden ZAYDER Derneği’ne ve Dernek Başkanı Rabia Özcömert’e gönülden teşekkür ederken, ZAYDER’in köprü olması sayesinde, bu kıymetli bağışın ihtiyaç sahibi çocuklara eksiksiz bir şekilde ulaştırıldığından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Havare “Çocukların gülümsemesi dünyayı güzelleştirir” anlayışıyla hareket eden marka, yardımın yalnızca maddi değil, manevi bir boyutu da olduğunu vurguladı.

Mağaza Sorumlusu Eftalya Havare, sosyal sorumluluk anlayışıyla yarının daha adil ve eşit bir toplumunu kurma yolunda adımlar atmaya devam edeceğini duyurdu.



Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025, 10:09