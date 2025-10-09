Keyif için almışlar

Ercan Havalimanı’nda düzenlenen narkotik denetimlerinde F.A.(E-20) ile İ.Ö.(E-29 üzerlerinde ve valizlerinde uyuşturucu maddeyle yakalandı. Zanlıların Türkiye’den temin ettikleri uyuşturucuyu Girne Limanı üzerinden ülkeye soktukları ve bir kısmını tükettikleri belirlendi.

Olayla ilgili olarak tutuklanan iki zanlı, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 7 Ekim 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yurt dışına çıkış yapmak üzere terminalde bulunan zanlılardan F.A.’nın sırt çantasında uyuşturucu maddeye rastlandığını belirtti.

Polis, zanlının çantasında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan üç adet sarma sigara ile içerisinde kalıntı bulunan bir öğütücünün tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis, aynı operasyon kapsamında İ.Ö.’nün valizinde yapılan aramada ise yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlıların uyuşturucuyu Türkiye’den 50 gram olarak temin ettiklerini ve Girne Limanı üzerinden ülkeye getirdiklerini itiraf ettiklerini aktardı. Zanlıların bu maddeyi daha sonra birlikte tükettiklerini belirten polis, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderileceğini, analiz sonuçlarının bekleneceğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve beklenen analiz sonuçları bulunduğunu belirterek zanlıların tutukluluk sürelerinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme; her iki zanlının da 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

