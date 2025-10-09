Büyük korku yaşandı

Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde, Boğazköy-Ağırdağ servis yolu mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolü kaybedilen araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, teller yola savruldu. Düşen teller nedeniyle yol güvenliği tehlike altına girerken, kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri, Boğazköy’den Girne istikametine giden trafiği güvenlik gerekçesiyle durdurarak, araç geçişini kontrollü olarak tek şeritten sağladı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı.

Üç ayrı yerde çıkan yangın hasara yol açtı

Bu arada Gazimağusa ve Karaoğlanoğlu’nda, dün sabah, üç ayrı yerde meydana gelen yangınlar hasara neden oldu.

Gazimağusa’da bir markette derin dondurucunun elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Derin dondurucu, yangında zarar gördü.

Yine Gazimağusa’da bir şahsa ait evin mutfağında, gaz ocağı üzerinde unutulan tencerenin aşırı ısınıp alev alması sonucu yangın çıktı. Mutfakta bulunan bazı eşyalar, yangında zarar gördü.

Karaoğlanoğlu’nda bir otelin mutfak kısmında, faal durumda olan fritözdeki yağın aşırı ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. Yangında bir adet sanayi tipi fritöz, elektrik panosu ve buzdolabının plastik aksamları yandı.

Son bir haftada meydana gelen 75 trafik kazasında bir can kaybı yaşandı; 24 kişi yaralandı, 233 araç trafikten men edilirken, 14 sürücü tutuklandı

Rekor üstüne rekor

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen 75 trafik kazasında bir can kaybı yaşandı; 24 kişi yara-landı, 233 araç trafikten men edilirken, 14 sürücü tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 29 Eylül-5 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, ülkede 75 trafik kazası meydana gelirken, kazaların biri ölümle, 18’i yaralanmayla ve 56’sı da hasarla sonuç-landı. Ölümle neticelenen kazada bir kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 24 kişi yaralandı.

Kazaların, 25’i süratli, 11’i dikkatsiz sürüş, 21’i kavşakta durmamak, 10’u yakın takip ve 8’i de diğer etkenlerden meydana geldi. Toplam 3 milyon 579 bin 700 TL maddi hasar saptanan kazaların, 24’ü Lefkoşa, 19’u Gazimağusa, 18’i Girne, 10’u Güzelyurt, 4’ü de İskele’de meydana geldi.

233 araç trafikten men edildi

Öte yandan polisin trafik denetimlerinde 17 bin 491 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 2 bin 571 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 233 araç trafikten men edildi. 14 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilenlerin 725’i sürat, 123’ü mobil araç ile tespit edilen sürat suçları, 18’i tehlikeli, 47’si dikkat-siz, 264’ü seyrüsefer ruhsatsız, 11’i sürüş ehliyetsiz, 84’ü alkollü, 46’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 28’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 154’ü trafik levha ve işaretlerine uyma-mak, 50’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak gibi suçlar işledi.



Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2025, 09:45