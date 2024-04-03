Yargılanacak

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan Singapurlu milyarder Su Haijin’in, kara para aklama suçlamasıyla yarın Singapur Mahkemesi’nde yargılanacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Haijin’in geçen yıl ağustos ayında, tutuklanmaktan kaçmaya çalıştığı sırada ikinci kattaki evinin balkonundan düşerek yaralandığını ve kanalizasyon borusuna saklandığını, ancak Singapur polisinden kaçamadığını yazdı.

Gazete, Haijin’in “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını Yatırım Programı sona ermeden kısa bir süre önce, 12 Ağustos 2020’de aldığını; Güney Kıbrıs’ta kendisi ve eşine ait 2 milyar dolar civarında varlığı bulunduğunu ve bu varlığın 210 milyon dolarının para, 46,5 milyon dolarının banka hesaplarında, 120 milyon dolarının taşınmaz mal, 2 milyon 600 bin dolarının da kullandıkları arabalar olduğunu kaydetti.

Haberde, Haijin’in Kamboçya’da, Makao’da ve Londra’nın Oxford Caddesi’nde de pahalı taşınmazları bulunduğu belirtildi.

Gazete, Haijin’in yargılandıktan sonra “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını kaybedeceğini yazdı.

