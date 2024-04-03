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Trafiğe bir can kaybı daha

Öztürk, bir ay önce Dikmen’de kamyon ile salon aracın yüz yüze çarpışması sonucu ağır yaralanmıştı

Trafiğe bir can kaybı daha
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Yaklaşık bir ay önce Dikmen yolunda yönetimindeki araç ile kamyon araç ile yüz yüze çarpışan 50 yaşındaki Mahmut Öztürk yaşam mücadelesini kaybetti. Feci çarpışmada ağır yaralanan Öztürk’ün aile yakınlarından edindiğimiz bilgide yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mahmut Öztürk’ün yaklaşık iki hafta önce tedavi için Türkiye’ye sevk edildiği ve yaşamını orada kaybettiği öğrenildi.
Ailesi acı haberi sosyal medya hesaplarından duyururken son 3 gün içinde trafikte 3 kişi yaşamını kaybetti.

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Hasan Nuri
Hasan Nuri - 10 saniye Önce

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