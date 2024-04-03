Trafiğe bir can kaybı daha

Yaklaşık bir ay önce Dikmen yolunda yönetimindeki araç ile kamyon araç ile yüz yüze çarpışan 50 yaşındaki Mahmut Öztürk yaşam mücadelesini kaybetti. Feci çarpışmada ağır yaralanan Öztürk’ün aile yakınlarından edindiğimiz bilgide yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mahmut Öztürk’ün yaklaşık iki hafta önce tedavi için Türkiye’ye sevk edildiği ve yaşamını orada kaybettiği öğrenildi.

Ailesi acı haberi sosyal medya hesaplarından duyururken son 3 gün içinde trafikte 3 kişi yaşamını kaybetti.