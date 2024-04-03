Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen konferansta Türk-Yunan ilişkileri ele alındı

Enstitüden verilen bilgiye göre Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı tarafından verilen konferansta “tarihî süreç içerisinde Türk-Yunan ilişkileri ele alındı.

Konferansa, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre yanı sıra bazı akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakçı, “Yunan Algısındaki Türk İmgesi Üzerine Çözümlemeler”; Halaçoğlu ise “Yabancıların Gözüyle Mora Soykırımı” konularındaki bilgilerini dinleyicilerle paylaştı.

Konferans, Töre’nin konuşmacılara hediyelerini takdim etmesiyle tamamlandı.