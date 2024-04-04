Yoğun hazırlık 

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in, Güney Kıbrıs’a giderek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Avrupa Birliği Konuları Müsteşarı Marilena Rauna ile görüştüğü açıklandı.

Fileleftheros “Kıbrıs Sorunu ve Nisan’daki Avrupa Konseyindeki Gelişmeler Öncesinde Lefkoşa-Atina Koordinasyonu” başlıklı haberinde, Yerapetridis’in dünkü görüşmelerinden sonra basın açıklaması yapılmadığını yazdı.

Habere göre, Yerapetridis’in Güney Kıbrıs’ta olması, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesinden ve Nisan ayındaki Avrupa Konseyi sonrasında beklenen gelişmeler arifesinde Rum ve Yunan tarafının koordine olması hedefini taşıyor. Görüşme gündemine Kıbrıs sorunu ve Türkiye-Avrupa ilişkileri haricinde sığınmacılar konusu da eklendi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile görüşerek, hükümetinin, Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatmak için harcadığı çabalar ve kısa süre önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.

Hristodulidis görüşme sonrasına yaptığı açıklamada, iki hafta içerisinde bir Avrupa Konseyi (zirve) toplantısı daha yapılacağını, zirvede Türkiye-Avrupa ilişkileri ele alınacağını hatırlattı. Rum lider, Türkiye’nin, “Brüksel ile Ankara arasındaki ilişkilerin önemli bileşenleri” olduğunu öne sürdüğü Kıbrıs sorunu ve müzakerelerin BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde yeniden başlaması da dahil, Türkiye-Avrupa ilişkilerinin bütün yönlerine yapıcı şekilde katılım sağlaması halinde, bu konuda adım adım yaklaşımıyla ilerleme sağlanmasına hazır olduklarını” öne sürdü.