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1-7 Nisan Kanserle Savaş ve Farkındalık Haftası...

KTTB: "Risk faktörü olmayan erkeklerde 55 yaşından sonra her iki yılda bir prostat kanseri taraması yapılmalı"

1-7 Nisan Kanserle Savaş ve Farkındalık Haftası...
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Hasan Nuri
Hasan Nuri - 12 saniye Önce

Tabipler Birliğimiz Kanser Farkındalık Erken Teşhis Hayat Kurtarır söylemleri yerine ‘ KKTC’de Her Gün Kara Zehirlerle Kanser Saçan Çağdışı Teknecik Santrali için Yöneticilerimizden bir Çara üretmelerini neden gidip istemiyorlar Acaba ?

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