SAİS Sistemi tanıtıldı

Raif UZKAN

Çevre Koruma Dairesi’nin 2016 yılında çalışmasını başlattığı ve ülkedeki arıtma tesislerinden denize deşarj olan çıkış sularının 7/24 esasıyla uzaktan izlenmesini sağlayan Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nda tanıtıldı.

Tanıtımda, Bakan Fikri Ataoğlu ve Müsteşarı Serhan Aktunç, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı ve Daire personelinden SAİS sistemi hakkında bilgi aldı.

Bakan Ataoğlu, sunum sonrası yaptığı açıklamada, uzun yıllardan beri deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda çalıştıklarını ve şu an için 7 otelin sisteme bağlı olarak uzaktan takip edildiğini, çok yakın zamanda 8 tesisin daha sisteme dahil olmasıyla toplamda 15 tesisten gelen verilerin eş zamanlı takip edilebileceğini kaydetti.

Çevre Dairesi ve Bakanlık girişimleriyle yeni kurulacak atık su tahlil tesisinde tahlillerin yapılmaya başlanmasıyla, Çevre Koruma Dairesi’nin vereceği raporlara dayanarak sahillerde “Mavi Bayrak” ödülü uygulamasının da başlatılacağını aktaran Bakan Ataoğlu, böylelikle halkın gönül rahatlığıyla sahillerden faydalanabilmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024, 09:59