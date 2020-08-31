Ortak gurur 98 yaşında

Türkiye’nin kuruluşunda köşe taşlarından biri olan ve Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu 30 Ağustos Zaferi’nin 98’inci yıl dönümü KKTC’de kutlandı. Yurdun dört bir yanında törenler düzenlendi.

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Bulvarı’ndaki geçit törenine aileleriyle birlikte katılan çocuklar bayram coşkusu yaşadı.

Kutlamalar çerçevesinde Lefkoşa’da Atatürk Anıtı’nda ve Dr. Fazıl Bulvarı’nda olmak üzere iki tören düzenlendi.

İlk tören saat 09.30’da Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı.

Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Anıt Özel Defteri’ni Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Lefkoşa Büyükelçi Başçeri ve KTBK Komutanı Tümgeneral Öztürk imzaladı.

Çocuklar bayram sevinci yaşadı

30 Ağustos Zaferi’nin 98’inci yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören saat 10.00’da başladı. Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GGK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar ve çok sayıda konuk katıldı.

Aileleriyle birlikte tören alanına gelen çocuklar da bayram coşkusu yaşadı.

Tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tören birliklerini denetledi ve halkın bayramını kutladı.

Tüm ilçelerde bayram coşkusu

Gazimağusa’da dün öğleden sonra iki tören düzenlendi.



İlk tören saat 17.30’de Zafer Anıtı önünde yer aldı. İsmet İnönü Bulvarı’ndaki tören ise saat 18.00’de tören birlikleriyle halkın bayramını kutlamasıyla başladı.Girne’deki tören saat 16.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde yapıldı.30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle öğleden sonra Güzelyurt’ta da tören düzenlendi.Güzelyurt’taki tören de saat 18.00’de Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı ve Müze önünde yer aldı.İskele, Lefke, Akdoğan ve Geçitkale’deki törenler ise dün sabah yapıldı.İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre; İskele’de düzenlenen iki törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Albay Çınar Tekin, KTBK adına Hava Savunma Yarbay Harun Seçilmişoğlu da katıldı.İlk tören Atatürk Anıtı’nda, ikinci tören Ecevit Meydanı’nda oldu.Atatürk Anıtı önündeki tören protokolün anıta çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.Ecevit Meydanı’ndaki tören ise İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Albay Çınar Tekin ve KTBK adına Hava Savunma Yarbay Harun Seçilmişoğlu’nun tören birliklerini ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.Törende, Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Ticaret Lisesi, İskele Bekirpaşa Lisesi’nden öğrenciler şiir okudu. Tören resmigeçitle son buldu.Kimler mesaj yayımladıBağımsızlık İttifakı, Baf Türk Birliği, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Yeniden Doğuş Partisi Gençlik Kolları, KKTC Karadeniz Kültür Derneği, 112 Acil Paramedik Derneği mesaj yayımlayarak,30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.