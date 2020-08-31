Yasal değilse kapatılsın

Raif DOĞRU

Başbakan Ersin Tatar, seçim çalışmaları çerçevesinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ve diğer arkadaşlarıyla birlikte Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesini ziyaret etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleşen ziyaret sırasında Derviş Paşa Konağı yanındaki binaya davet edilen Başbakan Tatar, bu isteği kırmayarak içeriye girdiğini söyledi. Tatar, kendini Şeyh Osman Varan olarak tanıtan dergah sorumlusu kişiye duvardaki defi sorunca ziyaret müzikli duaya döndü.

Odada bulunanlar deflerle dua okumaya başlayınca, Tatar zaman zaman buna katılmak zorunda kaldı. Salonda bulunanlardan bir tanesinin önünde bir miktar banknot para bulunması dikkat çekti.

Şeyh Osman Varan’ın dergahında yer alan dua merasimi dün sabahtan itibaren sosyal medyada paylaşılınca, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu yaptığı açıklamada “Başbakan Ersin Tatar’ın çağdaşlığı ve laikliğine kimse leke süremez” dedi.



Gardiyanoğlu, “Bir görüntü kullanılarak sosyal medyada Başbakan Tatar aleyhine zikir toplantısına katıldı gibi algı oluşturulmaya çalışılmasının yanlış olduğunu” ifade ederek şunları kaydetti:“Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Ersin Tatar’la seçim çalışmalarımız çerçevesinde çeşitli kesimlere yönelik ziyaretlerimizi zaman zaman sürdürüyoruz. 29 Ağustos gecesi de Lefkoşa Arapahmet Mahallesi’nde Derviş Paşa Konağı yanında Osman Varan adlı kişinin kirasında olan bir mekana gittik ve burada 50-60 kişilik bir grupla sohbet ettik. Ayrılacağımız sırada ise Genel Başkanımıza mekanı dolaşması teklif edildi. Herkese karşı son derece saygılı olan Genel Başkanımız mekanı dolaşırken duvarda duran defi gördü ve bunun niçin kullanıldığını sordu. Kendisine zaman zaman def kullanılarak dua edildiği ifade edildi ve 30 Ağustos nedeniyle şehitler için bir dua okunmasının söz konusu olduğu anlatıldı, bu duayı dinleyip, dinlemek istemediği soruldu. Sayın Başbakan da nezaket gösterip duayı dinleyebileceğini belirtti. Olay, videoda da görüldüğü üzere dakikalar içinde bitti. Yani, ortada ne bir dergah ziyareti ne bir zikir toplantısına katılma söz konusudur. Bu görüntüyü alıp Genel Başkanımız aleyhine yaymaya çalışanlar yanılıyorlar. Kendinden emin insanlar herkesle görüşür konuşurlar. Şehitler için yapılan bir duayı bile siyasi çıkarları için istismar edenler bilmelidir ki kimse Ersin Bey’in çağdaşlığına, laikliğine leke süremez. Böylesi bir görüntü kullanılarak sosyal medyada Başbakan Tatar aleyhine ‘zikir toplantısına’ katıldı gibi algı oluşturulmaya çalışılmak yanlıştır, yayanların zayıflığının göstergesidir.”

Tatar Diyalog’a konuştu

Başbakan Ersin Tatar dün akşam saatlerinde kendisini telefonla arayan Diyalog muhabirine kısa açıklamada bulundu. “Bizi bölgeye götürdüler, çay içip konuştuk” diyen Tatar, Derviş Paşa Konağı yanındaki binayı görmesinin istendiğini söyledi.

“Davet üzerine içeriye girdik” diyen Tatar, burasının ne amaçla kullanıldığından haberi olmadığını belirterek “Ben bunların kim olduğunu, ne yaptıklarını bilmiyorum. Yasal değilse devlet kapatsın” dedi.

Bina içerisine girdikten sonra dua okunduğunu, kendisinin de bunu dinlediğini belirten Başbakan Tatar “Para bağışı yaptınız mı?” şeklindeki soruya “Bir kuruş dahi bırakmadım. Beni bilenler böyle durumlarda para bağışlamayacağımı da bilirler” şeklinde konuştu.