Hamitköy'de korkulu gece

Onur ULAĞ

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Hamitköy’de dün gece 21.00 sıralarında peş peşe ateşlenen tüfek sesleri bölgede korkuya neden oldu.

Elde edilen bilgilere göre; akraba oldukları öğrenilen dörder kişilik iki grup arasında çıkan tartışma önce kavgaya ardından da silahların konuştuğu hesaplaşmaya dönüştü.



Polisin açıklamasına göre, saat 21.00 sıralarında, Hamitköy'de Dr. Ziver Bodamyalı Sokak üzerinde, M.A, D.A, H.T, ve A.B. bir taraf olmak üzere diğer taraf olan Ü.A, I.A, T.A. ve A.A. aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerinde elleri veayakları ile vurup kavga ettikleri sırada M.A. ikametgâhı içerisinden almış olduğu av tüfeği ile meskun mahalde iki el havaya ateş açmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir.Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili polisin haklarında soruşturma başlattığı zanlıların bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.