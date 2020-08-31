Özür dilediler

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 29 Ağustos gecesi yapımı devam eden bir inşaat alanı içerisinden mikser ve birçok malzeme çalan Begench Dovranov (29) ve Dovran Yulbarsov (34) bir günde tespit edilerek tutuklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların çaldığı eşyaların bulunduğu belirtilirken, söz hakkı alan Dovranov ile Yulbarsov pişman olduklarını söyledi.



Soruşturmayı yürüten polis, zanlılar Begench Dovranov ve Dovran Yulbarsov'un 29 Ağustos 2020 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde Çaldıran Yolu Sokak üzerinde bulunan Hasan Ertüz'e ait yarım inşaat içerisindeki mikser ve karıştırıcı ucu, 25 metre beyaz renk elektrik uzatma kablosu, bir adet mavi renk tahta saplı kese, bir adet sarı renk plastik gaz beton duvar tokmağını, 5 adet sprey gaz beton köpüğünü çaldıklarını söyledi. Polis zanlıların tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini belirtti.

Çalınan eşyalar araçta çıktı

Polis, ayrıca zanlıların kullanımında bulunan araç içerisinde çalınan eşyaların bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis memuru, zanlıların ifadelerinin araştırılacağını ayrıca bölgede faili meçhul başka hırsızlık olayları da olduğunu belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme haklarında soruşturma yürütülen zanlıların üç gün süre ile tutuklu kalmasına emir verirken, Begench Dovranov ile Dovran Yulbarsov “Pişmanız, özür diliyoruz” dedi.