Özür dilediler

Suna ERDEN
Lefkoşa’da 29 Ağustos gecesi yapımı devam eden bir inşaat alanı içerisinden mikser ve birçok malzeme çalan Begench Dovranov (29) ve Dovran Yulbarsov (34) bir günde tespit edilerek tutuklandı.
Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.
Duruşmada zanlıların çaldığı eşyaların bulunduğu belirtilirken, söz hakkı alan Dovranov ile Yulbarsov pişman olduklarını söyledi.
Çalınan eşyalar araçta çıktı
Polis, ayrıca zanlıların kullanımında bulunan araç içerisinde çalınan eşyaların bulunarak emare alındığını aktardı.
Polis memuru, zanlıların ifadelerinin araştırılacağını ayrıca bölgede faili meçhul başka hırsızlık olayları da olduğunu belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.
Mahkeme haklarında soruşturma yürütülen zanlıların üç gün süre ile tutuklu kalmasına emir verirken, Begench Dovranov ile Dovran Yulbarsov “Pişmanız, özür diliyoruz” dedi.