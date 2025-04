Yatırımcı bekleniyor

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Başkan Nikos Hristodulidis’in Amerika ziyaretini değerlendirirken, ana hedefin adaya yatırımcı çekmek olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre Letimbiotis yaptığı yazılı açıklamada; ABD ziyaretinde görülen ilgiye dikkat çekerek, bunun nitelikli istihdam, inovasyonun güçlendirilmesi, rekabet gücünün artırılması ve ekonominin dayanıklılığının artırılması gibi faydalar sağlayacağını belirtti.

Letimbiotis, Hristodulidis’in ABD’deki temaslarının Güney Kıbrıs’ın uluslararasındaki, muteber yatırım destinasyonu görüntüsünü güçlendirmek, yüksek stratejik öneme sahip alanlarda karşılaştırmalı avantajları değerlendirmek hedefi taşıdığına işaret etti.

Bu çerçevede New York’ta finans sektörü üzerine odaklandığını anlatan Letimbiotis, Hristodulidis’in, uluslararası yatırım fonları, bankalar ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla temaslarda bulunduğunu belirtti.

Letimbiotis, bu temaslarda Güney Kıbrıs’ın yüzde 3,4 kalkınma hızı ile Euro Bölgesi ülkelerin önünde olduğunu, kamu borcunun GSYH’sinin yüzde 66’sınına gerilediğini, bütçe fazlasının yüzde 4, işsizliğin ise yüzde 5’in altında olduğunu öne çıkarıldığını söyledi.

Hristodulidis’in Teksas-Huston’daki temaslarının odağında enerji konularının yer aldığına işaret eden Letimbiotis, sözde Rum MEB’inde faaliyet gösteren Chevron ve ExxonMobil yönetimleriyle yapılan temaslarda, enerji kaynaklarının değerlendirilmesinin hızlandırılması iradesi ortaya konulduğunu belirtti.

Letimbiotis, Chevron’un yaz ayları içerisinde “Afrodit” yatağından Mısır’a doğal gaz boru hattı döşenmesi maksadıyla derin araştırma çalışmaları yapmasının önemine ve sözde MEB’deki doğal gazın değerlendirilmesi perspektifinin Rum yönetiminin enerji politikasını güçlendirir nitelikte olmasına dikkat çekti.

San Francisco-Silikon Vadisi’ndeki temaslarda, Güney Kıbrıs’ın teknoloji ve yapay zeka alanlarındaki gelişme perspektiflerinin ortaya konulduğuna işaret eden Letimbiotis, “OpenAI”, “Amazon”, “Google”, “Nvidia”, “Oracle”, “Plug and Play” ve “Tenstorrent” şirketleriyle yapılan görüşmelerde, Güney Kıbrıs’ın “teknoloji kavşağı” olarak sağlayabileceği olanakların anlatıldığını belirtti.

Letimbiotis, Tenstorrent ve Plug and Play şirketlerinin Güney Kıbrıs’ta faaliyet niyetiyle ilgili açıklamanın “Ülkenin inovasyon ve teknoloji ekosisteminin çekiciliğini ve daha da gelişme perspektifini güçlendiren cesaret verici doğrudan sonuç olduğunu” belirtti.