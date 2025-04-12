Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun KKTC'de inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bayraktaroğlu, KKTC'de konuşlu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı, KTBK Topçu Alay Komutanlığı ile 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerin harbe hazırlık seviyelerini yerinde inceleyen Orgeneral Bayraktaroğlu, yerli ve milli imkanlarla modernize edilen zırhlı muharebe araçlarının atışlarını denetledi.
Yapımı devam eden yeni yaşam alanlarını inceleyen Bayraktaroğlu, ileri dönemde icra edilecek faaliyetler ve emniyet tedbirlerine yönelik talimatlar verdi.
Birlikleri denetledi
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu KKTC'de incelemelerde bulundu
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun KKTC'de inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.
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YORUMLAR
Tamer Karadeniz - 6 saat Önce
GKRY'nin son dönemdeki silahlanmasina ve asker alma politikasına bakınca, TSK olmasa RMMO'yu ne bizim GKK, ne de BM Barış Gücü durdurumaz. RMMO maalesef ki bizi çok kısa bir sürede işgal edebilir...
Tamer Karadeniz @Tamer Karadeniz - 2 saat Önce
Askeri acidan daha kuvvetli bir güce sahip olan taraf, karşı tarafa, başta siyasal olmak üzere hiç bir alanda eşitlik vermeyi kabul etmez. Duydunuz mu federalistler..?
Amaç, Rumun yaptığı aptallıklara karşı "harbe hazırlık seviyelerini yerinde incelemek" diyerek , karşılık vermek.