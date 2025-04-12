Birlikleri denetledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun KKTC'de inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bayraktaroğlu, KKTC'de konuşlu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı, KTBK Topçu Alay Komutanlığı ile 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerin harbe hazırlık seviyelerini yerinde inceleyen Orgeneral Bayraktaroğlu, yerli ve milli imkanlarla modernize edilen zırhlı muharebe araçlarının atışlarını denetledi.

Yapımı devam eden yeni yaşam alanlarını inceleyen Bayraktaroğlu, ileri dönemde icra edilecek faaliyetler ve emniyet tedbirlerine yönelik talimatlar verdi.

