Mesleğin detayları anlatıldı

Lefkoşa Türk Lisesi'nde gerçekleştirilen kariyer gününde polis, öğrenciler ile buluştu. Kariyer gününde; Polis Okulu Müdürlüğü’nde görevli Müfettiş Muavini Çetin İleri ve Müfettiş Muavini Yeşim Gümüşok öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Birçok meslek grubunun tanıtımının yapıldığı kariyer gününde, polislik mesleğine ilgi duyan öğrencilere bilgi verildi.
Polisin görevleri, polise alım, eğitim ve çalışma koşulları konusunda öğrencilerin soruları Polis Okulu Müdürlüğü'nde görevli polis mensupları tarafından cevaplandırıldı.