Çalışmalar hakkında bilgi aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve Din İşleri Başkanı Hakan Moral’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Kıbrıs’ın çok kültürlü ve çok inançlı yapısının korunması, dini yapıların karşılıklı anlayışla yaşatılması ve iki halk arasında güvenin inşası konuları ele alındı.

Ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin geçmişten bugüne taşıdığı çok yönlü vakıf geleneği, kültürel mirasın korunmasına yönelik kapsamlı restorasyon çalışmaları ve bu mirasın tüm toplumlara eşit şekilde sunulması yönünde atılan adımlar detaylı şekilde aktarıldı.

Ziyaret sırasında açıklamada bulunan Stewart, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yürüttüğü faaliyetlerin sadece fiziksel yapıların onarımıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda halklar arasında diyaloğu, karşılıklı saygıyı ve hoşgörüyü inşa ettiğini belirtti.

Stewart, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yürüttüğü çalışmalar, sadece tarihi yapıları değil, aynı zamanda halklar arasında diyaloğu ve karşılıklı saygıyı da inşa ediyor. Bu yaklaşım, adada kalıcı barışa giden yolda önemli bir örnek teşkil etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Geçiş kapılarında sıkıntı var

Prof. Dr. Mustafa Tümer de görüşme sırasında, Kıbrıslı Türklerin yılda yalnızca üç kez gerçekleştirebildiği Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi ziyaretlerinin sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Bu ziyaretlerin, inanç özgürlüğü ve karşılıklı anlayış açısından büyük sembolik öneme sahip olduğuna işaret eden Tümer, geçiş kapılarında yaşanan uzun bekleme sürelerinin de ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca Tümer, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne her yıl 100’ün üzerinde farklı kiliseye toplu ziyaretler düzenlendiğine dikkat çekerek, bu uygulamanın karşılıklı anlayış ve eşitlik ilkesi çerçevesinde Kıbrıslı Türkler için de benzer şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Ortak değerlere sahip çıkmak gerekiyor

Din İşleri Başkanı Hakan Moral ise yaptığı değerlendirmede, dini yapıların korunmasının ve ili halkım bu yapılara erişiminin sağlanmasının, güvenin güçlenmesine hizmet ettiğini belirtti. Moral, “İnançların barış içinde var olabilmesi için karşılıklı saygı, empati ve ortak değerlere sahip çıkmak şarttır. Bu da ancak iyi niyetli diyaloglarla mümkündür” şeklinde konuştu.

