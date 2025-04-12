Haksız kazanç önlenecek

“Mal ve Hizmetlerin Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri (Değişiklik) Tüzüğü” resmi gazetede yayımlandı. Haksız kazancı önlemeyi hedefleyen uygulama kapsamında; et, tavuk, balık, bazı meyve ve sebzelerin de içinde bulunduğu 79 ürün, dijital etikete dahil edildi.

Bakanlar Kurulu, Tüketicileri Koruma Yasası'nın 19'uncu maddesinin (3)'üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, "Mal ve Hizmetlerin Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri (Değişiklik) Tüzüğü"nü onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yer alan tüzük, "Dijital etiket" ve "Dijital karekod sistemi" uygulamasıyla ilgili düzenlemeleri içeriyor. Tüzük 2 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe girecek.

Tüzük, Vergi Usul Yasası'nın 116'ncı maddesi uyarınca bilanço esasına göre defter tutan ve en az 5 çalışanı olan marketleri, perakende olarak satışa arz ettiği ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlayacağı malların takibi için mal listesini Dijital karekod sisteminden almaya, eşleştirmelerini yapmaya ve gerekli olan veri akışını Dijital karekod sistemine aktarıp, bu sistemden basılacak Dijital etiket ile teşhir ederek satışa sunmaya zorunlu kılıyor.

Bu zorunluluğa tabi marketleri, Dijital karekod sistemi ve Dijital etiketin gerekliliklerini yapmakla yükümlü kılan tüzükte, bakanlığın, Dijital karekod sistemi ve Dijital etiket için gerekli olan mal veri aktarımı düzenlemelerini, teknik özelliklerini, şeklini ve boyutlarını genelge ile resmi internet sitesinde yayımlayacağı belirtiliyor.

Dijital etiket

Elektronik etiket olarak da bilinen “Dijital etiket" uygulaması, ticaret konusu olan ve perakende satışa arz edilen malın, ambalajının veya kabının üzerine, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde o malla ilgili fiyat, üretim yeri ve ayrıca özelliklerini içeren etiket konulması, etikette mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin kolayca okunabilecek uygun yerlere asılmasını öngörüyor.

Haksız kazancı önlemeyi hedefleyen uygulama kapsamında; et, tavuk, balık, bazı meyve ve sebzelerin de içinde bulunduğu 79 ürün, dijital etikete dahil edildi.



Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2025, 10:05