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Öğrenciler çok mutlu

Karagöz ile Hacivat gölge oyunları Girne'deki ilkokullarda sahneleniyor

Öğrenciler çok mutlu
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Karagöz ile Hacivat gölge oyunları, İzel Seylani ve Hüseyin Kasapoğlu tarafından Nisan ayı boyunca Girne'deki ilkokullarda eğitim alan öğrenciler için sahneleniyor.
Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; ilk oyun önceki gün Şht. Hasan Cafer İlkokulu öğrencileri için sahnelendi.
Oyun 14 Nisan Pazartesi günü de Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencileri için iki oturum gerçekleştirilecek.
Gölge oyunu 17 Nisan Perşembe günü Mustafa Çağatay İlkokulu öğrencileri, 28 Nisan Pazartesi ve 29 Nisan Salı günleri ise 23 Nisan İlkokulu’ndan öğrenciler için sahnelenecek.
Oyunların tümü Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yer alacak.

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