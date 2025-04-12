Aracın bagajında getirdi

Suna ERDEN

Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen “Güven Operasyonu” kapsamında ikametgahında silah ve mermi bulunarak tutuklanan 22 yaşındaki Ali Kemal Bumin hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Teminatla serbest bırakılan zanlının silahı Türkiye’den aldığı, aracının bagajında Girne Turizm Limanından ülkeye ithal ettiği tespit edildi.

Duruşmada olguları aktaran polis; 4 Nisan 2025 tarihinde saat 08.45 raddelerinde Ali Kemal Bumin’in Lefkoşa’daki ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Polis; yapılan aramada mutfakta mikrodalga içerisinde bir adet Sigsauer marka seri numarası tespit edilemeyen 7.65 mm çapında tabanca ve 24 adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis; zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, 6 gün ek tutukluluk emri alındığını; bu süre içerisinde incelemeye gönderilen silahla ilgili balistik sonucun çıktığını söyledi. Polis memuru; ayrıca zanlının gönüllü ifade verdiğini, silahı 2024 yılında Türkiye ziyareti sırasında temin ettiğini ve aracının bagajında ülkeye Girne Turizm Limanından ithal ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının söylediği tarihlerde Türkiye’de olduğunun teyit edildiğini belirtti.

Polis memuru; soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 65 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

