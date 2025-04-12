Amacım satmaktı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da uyuşturucu satışı yaptığına dair alınan ihbar üzerine evinde yapılan aramada 29 gram hintkeneviri bulunan 37 yaşındaki Nijeryalı Chukwudi Kenneth Nwachukwu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verilen zanlının ifadesinde ticari amaçlı uyuşturucu temin ettiğini, maddi kazanç elde etmek için bir gramını sattığını itiraf ettiği açıklandı.

Polis; 9 Nisan 2025 tarihinde 12.55 -13.25 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından, zanlının Lefkoşa’daki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada; 29 gram ağırlığında hintkeneviri türü madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi cihazı bulunarak, emare olarak alındığını belirtti. Polis; zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini; uyuşturucu maddeyi 8 Nisan’da aranan bir şahıstan 30 gram olarak aldığını, maddi kazanç sağlamak için bir gramını sattığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, maddelerin analize gönderildiğini, parmak incelemesi yapılacağını belirtti. Zanlıya uyuşturucu temin eden ve zanlıdan uyuşturucu alan şahısların arandığını, beklenen analiz ve parmak izi inceleme sonuçları olduğunu kaydeden polis; ayrıca ülkedeki yasal statüsünün de araştırılacağını belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Evinde tartı bulundu

Zanlının avukatı, müvekkilinin uyuşturucu sattığına dair ellerinde olgu olup olmadığını sordu. Polis; evde uyuşturucu paketlemede ve tartmada kullanılan tartı ile foil kâğıdı bulduklarını, ayrıca zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Savunma, zanlının ifadesinin gönüllü olmadığını, uyuşturucu satışı yapmadığını öne sürdü.

Mahkeme; zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

